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Van'da 13. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı

AA

Van'da 13. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı

VAN (AA) - Van'da düzenlenen 13. Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde birçok firmanın katıldığı fuarda illerin yöresel lezzetleri ve ürünleri sergilendi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kursiyerleri tarafından hazırlanan yöresel elbiseler, hediyelik ve el sanatları eşyaları da fuarda tanıtıldı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası tarafından desteklenen fuar, 3-7 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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