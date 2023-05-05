Van'da çeşitli suçlardan aranan 210 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen ay çeşitli suçlardan aranan 210 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen ay çeşitli suçlardan aranan 210 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla yakalandı.

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