Van'da sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde Erçek Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Birçok kuş türünün üreme ve konaklama alanı olan sazlıktan dumanların yükseldiğini görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, alevlere müdahale etti.



Jandarmanın da desteğiyle yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.