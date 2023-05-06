Van'da düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 80 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi, 147 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle mücadele devam ediyor.

Bu kapsamda, 28 Nisan-4 Mayıs'ta 147 düzensiz göçmen yakalandı, 2 bin 80 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi.

Yıl başından bu yana ise 39 bin 384 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi, yakalanan 2 bin 367 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.