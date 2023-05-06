Van'da AK Parti İl Başkanı Güray ve milletvekili adayları gazetecilerle buluştu

VAN (AA) - Van'da AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve milletvekili adayları bir araya geldikleri basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Uygulama Otelinde düzenlenen programda konuşan Güray, tüm dünyanın gözünün 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde olduğunu söyledi.

Kentte 5 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı mitinge coşkulu bir katılımın olduğunu belirten Güray, "Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi fitne tohumunu içimize atmaya çalışırlarsa çalışsınlar Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sadakatimizi ve sevgimizi hiç bir zaman engelleyemeyecekler. Bizi biz yapan değerlerimizin başında da sadakatimiz geliyor. O yüzden dünyanın en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu nedenle yaklaşık 22 yıldır iktidardayız." dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden zaferle çıkacaklarına inandıklarını belirten Güray, şunları kaydetti:

"AK Parti olarak bu seçime birbirinden kıymetli 8 milletvekili adayımızla hazırlanıyoruz. Adaylarımız tecrübeliler, en iyi siyaseti yapacaklar. Vatandaşlarımıza bugüne kadar birçok şey yaptılar, bugünden sonra da daha iyisini yapacaklarına eminiz. O yüzden her platformda çok rahatlıkla milletvekili adaylarımızla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kendilerine ilgi son derece fazla. Milletvekili sayımızı artırarak bir seçime geçirmeyi hedefliyoruz. Bu yolda doğru bir şekilde hedefimize kilitlendik. Diğer partilerin oluşturmaya çalıştığı fitneye müsaade etmiyoruz. İnşallah bu memlekete birlik ve beraberlik kazandıracağız. Bu memleketin en çok ihtiyaç duyduğu şey birlik ve beraberliktir."

Konuşmaların ardından Güray ve AK Parti Van milletvekili adayları Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, Abdulahat Arvas, Azad Kartal, Selma Biçek, Muhammed Çalağan, Ömer Faruk Karakurt ile Muhammed Affan Orhan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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