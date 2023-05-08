Van'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

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VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, silah, mühimmat ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-7 Mayıs'ta gerçekleştirilen 6 operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, AK-47 Kalaşnikof tüfek​​​​​​​, 7 tabanca, 75 AK-47 Kalaşnikof tüfek fişeği, 806 tabanca fişeği, 13 şarjör, 415 paket sigara, 91 cep telefonu, 147 puro, 19 elektronik sigara ile 44 likidi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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