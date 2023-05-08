Tuşba Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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VAN (AA) - Tuşba Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin hizmet binası önünde düzenlenen törende konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, her zaman çalışanın alın teri soğumadan emeğinin karşılığının ödenmesi gerektiği anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Çalışanların hakkının korunması konusunda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Akman, "Bugüne kadar hiçbir kardeşimizi siyasi görüşünden dolayı işten çıkarmadık. AK belediyelerin dışındaki belediyeler söz verdikleri halde 50 bin kişiyi mağdur ettiler. Bizler AK Belediyeciliğin gönül belediyeciliği olduğunu biliyoruz ve talimatları Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan alıyoruz." dedi.

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili adayı Burhan Kayatürk ise Tuşba Belediyesi'nin başarılı çalışmalarını gittikleri her yerde anlattıklarını bildirdi.



Başarılı çalışmalar yaparken çalışanları da mutlu etmek gerektiğini aktaran Kayatürk, maaşlarda iyi bir artış yapan Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür etti.



Kayatürk, Hizmet İş Sendikası yönetiminde olan AK Parti Van Milletvekili Azad Kartal'ın da sözleşmenin imzalanmasında büyük emeklerinin olduğunu ifade etti.



Parti Van İl Başkanı Emre Güray da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda yürümeye devam ettiklerini dile getirdi.

Hizmet İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, yapılan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi ile tüm çalışanların ücretlerine yüzde 60 oranında iyileştirmenin yapıldığını söyledi.

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