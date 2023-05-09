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İnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçü başladı

AA

İnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçü başladı

VAN (AA) - NECMETTİN KARACA - Van Gölü'nde yaşayan binlerce inci kefali, su sıcaklığının yeterli seviyeye yükselmesiyle üremek için akışın tersine yüzerek tatlı sulara göç etmeye başladı.

Van Gölü kıyısındaki yerleşim yerlerinde 15 bini aşkın kişinin geçim kaynağı inci kefali, her yıl üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da zorlu yolculuğa çıkıyor.

Gölün tuzlu ve sodalı suyundan derelerdeki tatlı sulara ulaşmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri zıplayarak geçmeye çalışan balıklar, her yıl bu mevsimde görsel şölen sunuyor.

Balıkların neslini sürdürebilmek amacıyla ortaya koyduğu mücadeleyi izlemek için de her yıl binlerce yerli ve yabancı turist kente geliyor.

Göçün en güzel izlendiği alanlardan Erciş ilçesindeki Deli Çay'a gelen turistler, balıkların zorlu yolculuğunu fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor.

Bölgedeki martılar da su sıcaklığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla tatlı sularda daha çok görülen balıkları avlayarak besleniyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, nisanın başından itibaren akarsu ağızlarında toplanmaya başlayan inci kefalinin, fizyolojik adaptasyon sürecini tamamladıktan sonra göçe başladığını söyledi.

İnci kefalinin göl çevresindeki 111 derenin tamamında güzel görüntüler oluştuğunu belirten Akkuş, "Akarsulardan yukarıya doğru kendi boyunun 20 kat büyüklüğündeki kayaları zıplayarak geçmeye çalışan binlerce inci kefali adeta görsel şölen sunuyor. Akarsuların etrafındaki insanların sayısı da artıyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Erciş'teki balık bendi. Oturacak boş yer bulmanız mümkün değil. Koruyabilirsek hem balıkçılarımız hem de bölgedeki ekoturizmin temel dinamiği olan inci kefalinden insanlar çok daha fazla para kazanacak." dedi.

- "Debiler düştüğünde inci kefallerinin yukarılara doğru göçü zorlaşıyor"

Akkuş, her yıl göç başladığında en büyük sorunlardan birinin kaçak avcılık olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuraklıkla beraber bu sene akarsuların debileri düşük. Dolayısıyla inci kefali kaçak avcıların yanı sıra kuraklıkla mücadele ediyor. Çünkü debiler düştüğü zaman ister istemez inci kefallerinin yukarılara doğru göçü zorlaşıyor. Umut ediyoruz ki bu zorluğu da inci kefali aşacak ve sağlıklı bir üreme dönemi geçirmiş olacağız. Gölden akarsuya giren inci kefalleri, yaklaşık iki hafta boyunca beslenemiyor. Yani zorlu bir süreç. Bütün enerjisini kas dokusundan sağlıyor. Böylesine büyük bir mücadeleyi takdir etmemek, böylesine büyük bir kutsal yolculuğun başarılı bir şekilde son bulmasına katkı sunmamak mümkün değil."

İstanbul'dan gelen Mürsel Yağcıoğlu da balıkların eşsiz göçüne tanıklık etmek istediğini söyledi.

Birçok ilden 20 fotoğraf tutkunu arkadaşıyla ilçeye geldiklerini anlatan Yağcıoğlu, "Türkiye'nin her yerinden gelen arkadaşlarımız var. Muhteşem bir doğa olayı yaşanıyor. Biz de inci kefalini fotoğraflıyoruz." diye konuştu.

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