Kadim Aşiretler Federasyonundan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması:

VAN (AA) - Merkezi Van'da bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu, 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklaması yaptı.



Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, üzerindeki tarihi sorumluluğun bilinciyle dünya barışı ve huzuruna katkıda bulunmak için emin adımlarla yol almaya devam ettiği belirtildi.

İstikrarlı, büyük ve güçlü bir Türkiye'nin sadece Orta Doğu halklarının değil, tüm İslam toplumu ve insanlık için barış ve güvenliğin teminatı olduğuna işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile etkin ve hızlı karar alma sürecinin ülkeyi daha güçlü kıldığı vurgulandı.

Ülkenin dünya siyasetinde itibarlı, kararlı, güçlü ve demokratik olmasının sadece milletin değil, tüm ümmetin ortak arzusu ve beklentisi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yakalanmış olan istikrar, umut ve büyük yükselişin devamı çok önemli ve elzemdir. Bu itibarla dış mihrakların tezgahlamış olduğu şer planlarının bertaraf edilmesi, ülkemiz içindeki huzur, birlik ve kardeşlik ruhunun daha da pekişmesi, her alanda yükselen gelişimin sekteye uğramaması için ülkemizin ve milletimizin güven, huzur ve kardeşliği adına büyük önem arz etmektedir. Tüm bunlar ışığında anlaşılmaktadır ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha devam etmesi gerekliliği hususu federasyonumuz mensuplarıyla yapılan mütalaa ve müzakereler sonucu alınan karar ile uygun görülmüştür."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.