Van'da Vatan Partisi milletvekili adayları gazetecilerle bir araya geldi

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VAN (AA) - Van'da Vatan Partisi milletvekili adayları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda İl Başkanı Akile Çevik, gazetecilere, kentte yürüttükleri seçim çalışmalarını anlattı.

Van milletvekili adayı Muhammed Emre Tekin de üreten bir Türkiye devrinin Vatan Partisi ile başlayacağını belirtti.

Komşu ülkelerle iyi ilişkiler kuracaklarını anlatan Tekin, "Vatan Partisi programında üretim, devrim vardır. Üretim varsa her şey var. İşçi, köylü partisi olarak, en çok onların yanında durmak istiyoruz. Tüm Türkiye'deki halkları kucaklayan bir partiyiz. Asıl ana temamız işsizliği bitirmek olacak." dedi.

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