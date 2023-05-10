Gürpınar'da artıma tesisi inşa ediliyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (VASKİ) tarafından Gürpınar ilçesinde "ileri biyolojik atıksu artıma tesisi" inşa ediliyor.

İlçede 58 bin metrekarelik alanda inşa edilen tesisin birinci kademede 2035, ikinci kademe ise 2050 yılına kadar ilçenin artıma ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

İleri biyolojik artıma teknolojileri kullanılan tesiste karbon, azot ve fosfor olmak üzere iki kademeden giderim sağlanacak.

Tesiste kaba ızgara, ince ızgara, kum ve yağ tutma, giriş terfi merkezi, biyofosfor havuzları, havalandırma havuzları, son çöktürme havuzları, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, dezenfeksiyon ünitesi, çamur susuzlaştırma ünitesi, blower binası ve idari bina bulunuyor.

Kasımda yapımına başlanan projenin yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

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