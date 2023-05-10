Van'da annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

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VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı timleri "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında annelere eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafınca hayata geçirilen projede, Van'da yaşayan ailelerin, çocuklarını uyuşturucudan uzak tutmak ve anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Programda uyuşturucu kullanımında erken tespit ve müdahalenin önemini vurgulayan jandarma personeli, annelerle sağlanacak işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Programda 390 anneye eğitim verildi.

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