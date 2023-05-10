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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

AA

Van'da annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi

VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı timleri "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında annelere eğitim verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafınca hayata geçirilen projede, Van'da yaşayan ailelerin, çocuklarını uyuşturucudan uzak tutmak ve anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Programda uyuşturucu kullanımında erken tespit ve müdahalenin önemini vurgulayan jandarma personeli, annelerle sağlanacak işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Programda 390 anneye eğitim verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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