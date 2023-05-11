Van'da kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak inci kefali avlayan kişilere para cezası verildi.

İnci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yalındüz, Balaklı ve Dürükkaş mahallelerindeki akarsularda denetim yaptı.

Ekipler, denetimlerde kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirdi. Canlı olan 4 ton inci kefalini suya bırakan ekipler, 8 ton balığı da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kaçak balık avladıkları tespit edilen 2 kişiye 60 bin lira idari para cezası verildi.

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