Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

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VAN (AA) - Van'da göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

​​​​​​​İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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