Van'da düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

AA

Van'da düzensiz göçle mücadele kararlılıkla sürdürülüyor

VAN (AA) - MESUT VAROL - İran ile en uzun sınır hattına sahip olan Van'da, güvenlik güçleri hem sınır hattında hem kırsal bölgelerde hem de kent merkezinde aldığı önlemlerle yasa dışı göçü önlemeye ve düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemeye çalışıyor.

Jandarma ve komando birlikleri, özel harekat polisleri, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve güvenlik korucuları ile düzensiz göçe karşı mücadelede üst düzeyde önlemlerin alındığı Van'da hem karadan hem de havadan sınır hattı düzenli olarak denetleniyor.

Termal kameralar, harekete duyarlı sensörler ve gece görüşlü dürbünler gibi teknolojik imkanları kullanan güvenlik güçleri, tespit ettikleri kaçak girişlere anında müdahale ediyor.

Ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye gelip, buradan da Avrupa ülkelerine gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sınırdan yasa dışı geçişlerini engelleyen güvenlik güçleri, sınır hattında ve kent içinde yakaladıkları göçmenleri İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim ediyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü de gerekli kontrolleri yapılan göçmenleri yasal süreç içinde ülkelerine gönderiyor.

- 39 bin 773 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi

Sınır hattında alınan önlemler sayesinde, termal kameralarla yapılan tespitler sonucu güvenlik güçlerince son bir haftada 796, yılbaşından bu yana ise 39 bin 773 düzensiz göçmenin Van üzerinden yurda girişi engellendi.

1 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 367 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 709 şüpheliden 206'sı tutuklandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 233 araca da el konuldu.

- 96 kilometre güvenlik duvarı tamamlandı

Sınırdaki geçişlerin önlenmesi amacıyla 2 yıl önce başlatılan modüler güvenlik duvarı inşa çalışmaları da devam ediyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan hattın Van'ı kapsayan bölümünde firmalar kurdukları şantiyelerde beton blokları üreterek belirlenen güzergaha yerleştiriyor.

Şu ana kadar 96 kilometrelik sınır duvarı çalışmasını tamamlayan firmalar, kalan kısımları da yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

Sınır hattında alınan önlemler kapsamında duvarın inşa edildiği bölgelerde ayrıca hendek kazılması, duvarların üzerine jiletli tel çekilmesi ve optik kulelerdeki teknik donanımların tamamlanmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler, ifadelerinde, kaçakçıların kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve Tahran'a ya da ülkelerine dönmek isteyenlere işkence yaptıklarını belirtiyor.

Kaçakçıların, diğer ülkelerdeki işbirlikçileriyle ilişkilerinin bozulmaması için "sizi geri götüremem, bir şekilde sınırı geçeceksiniz" diye tehdit ettiğini anlatan göçmenler, sınırı geçmenin güçleştiğini, bu nedenle artık küçük grupların geldiğini dile getiriyor.

Önlemler sayesinde göçmenleri sınırdan geçiremeyen kaçakçıların, sınırın kolaylıkla geçildiği algısını oluşturmak amacıyla Türkiye sınırıyla ilgisi bulunmayan görüntüleri sosyal medya üzerinden dolaşıma soktuğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 10 şüpheli ...
Van'da kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da kaçak avlanan 12 ton inci kefali ele geçirildi
Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 10 organizatör tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu; 10 organizatör ...
Van'da Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı başladı
YEREL HABERLER Van'da Mobilya ve Evlilik Hazırlıkları Fuarı başladı
Van'da annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
YEREL HABERLER Van'da annelere uyuşturucuyla mücadele eğitimi ...
Gürpınar'da artıma tesisi inşa ediliyor
YEREL HABERLER Gürpınar'da artıma tesisi inşa ediliyor
AK Parti Van Milletvekili adayı Kayatürk seçim çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili adayı Kayatürk seçim ...
AK Parti Van milletvekili adayı Kayatürk, Gürpınar'da vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Van milletvekili adayı Kayatürk, Gürpınar'da ...
Van'da telef olan koyunları boş araziye bırakan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da telef olan koyunları boş araziye bırakan ...
Van'da Vatan Partisi milletvekili adayları gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Van'da Vatan Partisi milletvekili adayları ...
Van'da 1 kilogram uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 1 kilogram uyuşturucu, silah ve mühimmat ele ...
Van'da kaçak silah ve uyuşturucu ticareti operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da kaçak silah ve uyuşturucu ticareti ...
AK Parti Van Milletvekili Arvas, Erciş'te esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Van Milletvekili Arvas, Erciş'te esnafı ...
Kadim Aşiretler Federasyonundan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması:
YEREL HABERLER Kadim Aşiretler Federasyonundan seçimde Cumhurbaşkanı ...
"Spor Van" projesiyle 220 bin öğrenciye ulaşıldı
YEREL HABERLER "Spor Van" projesiyle 220 bin öğrenciye ulaşıldı
İnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçü başladı
YEREL HABERLER İnci kefalinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.