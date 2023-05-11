Van'da Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri açılacak

VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından okuma kültürüne katkıda bulunmak için Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri projesini hayata geçirilecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 ilçede açılması planlanan kütüphaneler, çocukların kitap okuma etkinlikleri yapabilecekleri ve eğlenceli vakit geçirebilecekleri alanlar olarak tasarlanacak.
Bu kapsamda Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yapılan Anne-Çocuk Kütüphanesinde sona gelindi.
Kütüphane çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla hizmete açılacak.