Van'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı 29 araç ve 70 personelle ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Nisan ayından bu yana yapılan çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunda ciddi bir azalma yaşandığı belirlendi.



Kent genelindeki ilaçlama çalışmaları bundan sonraki süreçte devam edecek.

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