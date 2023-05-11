İpekyolu'da ilçe kütüphanesinin inşaatı sürüyor

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VAN (AA) - Van'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında İpekyolu ilçesine yapılan kütüphanenin inşaat çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Mahallesi'nde hizmet verecek İlçe Halk Kütüphanesi'nin bu yıl hizmete girmesi planlanıyor.



Toplam inşaat alanı 6 bin 200 metrekare olan kütüphane projesinde, kafe, engelli salonu, bilgisayar, internet odaları, konferans salonu, fuaye ve sergi alanları, genel kütüphane, spor salonu, çocuk oyun alanları, cep sinema, çocuk aktivite alanı, masal dinleme alanı, bebek kütüphanesi ve derslikler yer alıyor.



Kütüphane ve yaşam merkezi olarak hizmet verecek binada, kadınlara ve gençlere yönelik çeşitli kurslar da açılacak.



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