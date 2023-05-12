Van'da kaçak avlanan 3 ton inci kefali ele geçirildi

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VAN (AA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanılan 3 ton inci kefali ele geçirildi.

İnci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları kamyonetin kasasında kaçak avlanılan 3 ton inci kefali ele geçirdi.

Balıkları Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlilerine teslim eden ekipler, kaçak avcılık yaptığı belirlenen kişiye 42 bin lira idari para cezası uyguladı.

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