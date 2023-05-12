Van'da kapalı semt pazarı çalışmaları sürüyor

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesince yapımına başlanan 3 kapalı semt pazarında inşaat çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca 4 bin metrekarelik alanda başlatılan projede satış alanları, lavabolar, mescit, idare ve zabıta odaları yer alıyor.

Projeyle hem kentteki pazar geleneğinin sürdürülmesi hem de vatandaşların hijyenik ve korunaklı bir alanda alışveriş yapılması hedefleniyor.

İpekyolu ilçesi Yalı Mahallesi ile Edremit ilçesi Eski Camii ve Şabaniye mahallelerinde yapımı süren semt pazarlarının eylülde tamamlanması hedefleniyor.

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