Van'da Anneler Günü etkinliği düzenlendi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Anneler Günü kapsamında etkinlik düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, kurslara katılan kadınlara hediyeler verildi.

Kadınlar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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