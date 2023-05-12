Van'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

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VAN (AA) - Van'da İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri kapsamında öğrencilere eğitim verdi.

Trafik kuralları ve ilk yardım konularıyla ilgili öğrencilere bilgiler aktaran ekipler, vatandaşları da bilgilendirdi.

Ekipler, "bu yolda sana çok güveniyoruz", "trafikte her yıl daha iyiye" yazılı broşür, boyama kitabı ve materyaller dağıttı.

Ekipler, ayrıca kadın sürücülerin Anneler Günü'nü kutladı, karanfil hediye etti.

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