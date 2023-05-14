Van'da hasta ve engelliler "seyyar sandık" ile oylarını kullandı

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde hastalığı ya da engeli nedeniyle evinden çıkamayan seçmenler, "seyyar sandık"larda tercihini yaptı.



Seçim Kurulu görevlileri, ilçeye bağlı Hafiziye ve Yeni Mahalle'de ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyen 5 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürdü.

Taşınabilir kabini, hasta ve engellilerin bulunduğu odalara kuran görevliler, oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.

Hasta ve engelliler de kendileri için oluşturulan alanlarda oylarını kullandı.

92 yaşındaki Mehmet Ali Aldemir, emekli güvenlik korucusu Haşim Çevik ve Semiha Öztürk, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.





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