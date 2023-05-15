Van'da otomobile çarpan minibüs, iş yerine girdi

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VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde otomobile çarptıktan sonra bir iş yerine giren minibüs, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

İlçenin Kazım Karabekir Caddesi'nde 65 AAV 532 plakalı minibüs, kavşakta Baran Taşçı yönetimindeki 31 FE 408 plakalı otomobile çarptı, ardından kaldırıma çıkarak bir iş yerine girdi.

Kazada otomobilde ve iş yerinde bulunan 2'si bebek 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, iki çocuğun minibüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

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