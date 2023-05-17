Van'da kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde kalp krizi geçiren 48 yaşındaki Yılmaz Tekin, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hafıziye Mahallesi'nde yaşayan Tekin'in fenalaşması üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Tekin'i Başkale Devlet Hastanesine götürdü.

Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Tekin, bölgeye yönlendirilen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.​​​​​​​

Hastanın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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