Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu

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VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce boşaltılan bölgeler, huzurun sağlanmasıyla doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 46 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla terörden arındırılan Çatak'ın Konalga mevkisinde 2 günlük kamp kurdu.

İlkbaharla canlanan Konalga Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, AA muhabirine, gruplarla her hafta Van'ın görülmeye değer doğal güzelliklerinin bulunduğu yerlerde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Çatak ilçesinde taş evlerden oluşan köylerin bulunduğu bölgede iki günlük kamp ve doğa yürüyüşü programı yaptıklarını ifade eden Demez, şöyle konuştu:

"Bu haftaki etkinliğimizde 1993'te terk edilen kırsal mahallelerde doğa yürüyüşü ve kamp yaptık. Buradaki mahalleler terör nedeniyle 1993 yılında boşaltıldı. Bu bölgede 12 mahalle ve bağlı mezralar bulunuyor. Bütün köyler iki katlı taş evlerden oluşuyor. Bu bölgenin eşsiz bir doğal güzelliği var. Turizme kazandırılması gerekiyor."

Doğaseverlerden Hıdır Ediş ise bölgenin doğal güzelliklerine hayran kaldığını belirterek, "Çok zevkli geçti, rota da çok güzeldi. Terk edilen köylere geldik. Mahallelerdeki asırlık taş evler, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Gelip gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer." dedi.

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