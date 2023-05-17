Van'da 90 konutun temeli törenle atıldı

VAN (AA) - Van'ın Çatak ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılacak 90 konutun temeli törenle atıldı.

Adnan Menderes Mahallesi'ne inşa edilecek konutların temel atma töreninde konuşan Kaymakam Sercan Sakarya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde TOKİ'nin yaptığı yapılarda can kaybının olmadığını söyledi.

TOKİ konutlarının bölge şartlarına uygun ve depreme dayanıklı yapıldığını belirten Sakarya, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerde TOKİ yapılarında can kaybının olmaması, sağlamlığı ve kaliteyi gösteriyor. İlçemizde barınma sorunu bulunuyor. Burada sadece bir otel ve öğretmenevi var. Bunlar da maalesef talebi karşılayamıyor. Konutlar inşa edildiğinde barınma sorunu ortadan kalkacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise ilçede birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Konutların yapılması için TOKİ'ye başvurduklarını anlatan Şeylan, "İlgili bakanlıklarla çok kez görüşme yaptık. Geçen yıl programa alınıp ihalesi yapıldı. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Konutları gelecek yıl hak sahiplerine teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlıklarımıza, vatandaşlarımız adına teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından duanın yapılması ve kurdele kesimiyle konutların temeli atıldı.

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