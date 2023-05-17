Van'da depremzede aileler bir araya geldi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesi, 15-21 Mayıs Aile Haftası'nda depremzede aileleri bir araya getirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'a gelen depremzede aileler için etkinlik düzenledi.

Gebze Su Sporları Tesisinde gerçekleştirilen ve piknik havasında geçen etkinlikte, depremzede aileler canlı müzik eşliğinde halay çekti, çocuklar da oyunlar oynadı.

Etkinliğe katılan depremzedeler, Vanlıların ilk günden bu yana Vanlıların desteğini yanlarında hissettiklerini belirterek, etkinliğin düzenlenmesini sağlayanlara teşekkür etti.

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