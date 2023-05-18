Van Valisi Balcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

VAN (AA) - Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, 19 Mayıs 1919'un azmin ve kararlılığın zafere dönüştüğü, şartlar ne olursa olsun birlik ve beraberliğin her türlü zorluğu yenebileceğinin, asil milletin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin tüm dünyaya en yüksek sesle gösterildiği gün olduğunu belirtti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yakılan kurtuluş ateşi ile bir milletin var olma mücadelesinin başlatıldığını, bağımsızlığa giden yolda adeta Türk milletinin kaderinin yeniden çizildiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

"Azim, inanç, mücadele ve başarının timsali bu günün Atatürk tarafından gençliğe armağan edilmesi geleceğe bakış ve milletimizin geleceğinin sahiplenilmesi sorumluluğunun nesilden nesile devredilmesi manasında büyük bir anlamı da içinde barındırmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan inancını ve güvenini her fırsatta dile getirmiş ve 'Gençler! Cesaretimizi güçlendirip devam ettiren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız.' diyerek bu güveni açıkça ifade etmiştir. 104 yıl önce olduğu gibi istiklal ve istikbaline sarılan gençlerimizin bugün de aynı heyecanla, geleceğin devlet yöneticileri, siyasetçileri, eğitimcileri, bilim adamları, sanatçıları, öğretmenleri ve diğer meslek temsilcileri olarak ülkemizi bilimde, fende, ekonomide, uluslararası ilişkilerde, kültür ve sanatta, eğitimde ve sporda elde edecekleri başarılarla taçlandıracağına inancımız tamdır."



Balcı, mesajında, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi, rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, gençlerimizin, Vanlı hemşerilerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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