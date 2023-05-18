Başkale'de okullar arası kros yarışması düzenlendi

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VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde 4 kategoride okullar arası kros yarışması düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen yarışmaya, 24 okuldan 384 kız ve erkek öğrenci katıldı.

İlçenin Kadir Saruhan Caddesi'nde başlayan yarış, Millet Bahçesi'nde sona erdi.



Dört kategoride 2 bin 200 metre koşarak dereceye giren sporculara, 19 Mayıs'ta ödülleri verilecek.

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