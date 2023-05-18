Edremit Belediye Başkanı Say'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

VAN (AA) - Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Say, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" sözünü anımsatan Say, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın gençlerimize armağan edilmesi son derece anlamlıdır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize inancım ve güvenim tamdır. Zor dönemlerden geçerek, bugünlere güçlenerek gelen devletimizin, emanet edeceğimiz gençlerimiz sayesinde daha da ileriye götürüleceğine yürekten inanıyorum. 19 Mayıs 1919'da olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde tek yürek olmalıyız. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin istiklali uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz."

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