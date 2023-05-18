Van'da "İnşaat Yapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı" açıldı

VAN (AA) - Van'da 11'incisi düzenlenen "İnşaat Yapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı" kapılarını açtı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda konuşan İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Özgür Can Çelik, fuara 60 firma ve 120'den fazla markanın katıldığını söyledi.

Dört gün sürecek fuarda inşaat ürünleri ve yeni teknolojilerin tanıtılacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Fuarın ilerleyen günlerinde akademisyenlerin de katılımıyla ekonomi zirvesi düzenleyeceğiz. Daha önce 'Van bir fuar şehri olma yolunda ilerliyor' diyorduk. O söylemi artık bitirdik. Van gerçekten Türkiye'nin en büyük fuar şehirlerinden biri oldu. Van şu anda Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Adana'dan sonra en fazla fuar organizasyonu yapılan şehirdir. Bu büyük bir gurur. Bu gururu şehrin değerli yöneticileri ve katılımcılarıyla yaşıyoruz."

AK Parti Van Milletvekili seçilen Burhan Kayatürk de "Van, Asya ve Avrupa'nın buluşma noktasıdır. Burada gerçekleştirilen fuarlara birçok ülkeden firmalar katıldı. Bu sevinç kaynağımız oluyor. Buranın sağlık ve turizm kenti olması için gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Van'a çok önem veriyor. Van'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu anlamda bize de görevler veriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan fuarda İstanbul'daki bir teknoloji firmasına ait "Sec-on" isimli robotun yaptığı gösteri ziyaretçilerden ilgi görgü.

Fuara, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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