Van'da çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı

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VAN (AA) - Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 250 bin sebze fidesi, kurulan stantta vatandaşa dağıtıldı.



Yöresel Ürünler Pazarı önünde düzenlenen fide dağıtım programında konuşan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, tarım belediyeciliği anlamında önemli işler yaptıklarını söyledi.

Özellikle salgın döneminde tarımın ve gıdaya ulaşımın, dünya ekonomisindeki öneminin farkına varıldığını ifade eden Say, şöyle konuştu:

"Bölgenin en büyük modern serasını kendi imkanlarımızla kurduk ve ilk yılımızda fide dağıtımına başladık. 2021'de 300 bin, 2022'de 250 bin ve bu sene de nasip olursa 250 bin fideyi daha Van halkına dağıtmış olacağız. Ata tohumundan elde edilen ve 'Edremit fidesi' ismini koyduğumuz fidelerimizden olumlu geri dönüşler aldık. 4 bin metrekare alana sahip, 7 tünelden oluşan ve bugünde size dağıtımını yaptığımız fidelerin üretim bölgesi olan seramızı hizmete açtık. Edremit'in yeşilinden almadık, yeşiline yeşil kattık."

Konuşmaların ardından fidelerin dağıtıldığı programa Kaymakam Yücel Erdem, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Tarım İl Müdürü İbrahim Görentaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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