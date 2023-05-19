Van Gölü kıyısına inşa edilen 157 yatak kapasiteli otel hizmete açıldı

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında yapımı tamamlanan Dedeman Van Resort & Aquapark Otel, törenle açıldı.



Otelde düzenlenen programda konuşan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, yüzünü geleceğe dönen bir Türk markası olarak ülkenin dört bir tarafında yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Büyüme yolcuğuna emin adımlarla devam edeceklerini belirten Dedeman, "Türkiye'nin 81 ilinde, Balkanlar ve Ortadoğu dahil farklı kıta ve ülkelerde Dedeman bayrağını dalgalandırmak en büyük arzumuz. Bu marka altında farklı konseptler sunan zincirimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz şehirleri uluslararası düzeyde tanıtmak ve bölge ekonomisine, istihdamına katkı sağlamak en önemli misyonumuz." diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden biri olan Van'ın çok daha büyük bir potansiyelinin olduğuna inandıklarını ifade eden Dedeman, şunları kaydetti:

"Van'ın uluslararası arenadaki tanıtımına destek olmak istiyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz otelimizle birlikte hizmete açık 24, sözleşmesi imzalanmış 14, imza aşamasında olan 15 olmak üzere 53 otelle 7 bin yatak kapasitesine ulaşacağımızı büyük bir mutlulukla sizlerle paylaşmak istiyorum. Van'ın Bodrum'u olarak nitelendirilen Edremit ilçesinde Van Gölü'nün hemen kenarında yer alan otelimiz 12 bin metrekarelik bir alan üzerinde mavi ve yeşilin buluştuğu bir ortamda tatil köyü konsepti ve yatay dizayn edilmiş mimarisiyle dikkat çekiyor. 157 yatak kapasiteli olacak."

AK Parti Van milletvekili Burhan Kayatürk ise "Van, her mevsim turist ağırlayabilecek potansiyelde. İran ve Irak çok yakın. Burası Avrupa ve Asya'nın kesiştiği bir noktada. Turizm potansiyeli çok yüksek. Bu anlamda yapılan bu yatırımı çok değerli buluyorum. Gelecek yıllarda buranın çok değerli bir turizm kenti olacağını düşünüyorum." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini koruyarak modern dünyanın merkezlerinden biri haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kamu yatırımlarıyla birlikte özel yatırımlara önem verdiğini bildiren Say, Edremit'te istihdam sağlayacak herkesin yanında olduklarını vurguladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yatırımın kentin turizmi ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Van'ın tarihi ve kültürel değerlerini ayağa kaldırmak için çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Şevli, "Van sadece yaz turizmi için değil kış turizmi için de çok uygun şartlara sahip. İki kayak merkezimiz bulunuyor. İklim değişiklikleriyle beraber artık Türkiye'nin güneyinden, sıcak bölgelerinden insanlar yazın tatil yapmak için Van'a gelmeye başladı. Böyle otellerin açılması Van'ın bir kongre şehri olmasına da vesile olacak." dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da Van'ın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu bildirerek, "Dedeman ailesinin bugün burada olmasının böyle bir karşılığı olduğuna inanıyorum. Van'ın İran turizmine yönelik bir başarı hikayesi var. 2015'ten bu yana Türkiye'nin en büyük alışveriş festivalini düzenliyoruz. Bu yıl hedefimiz bir milyon İranlı turisti şehrimizde ağırlamak. Yine Irak pazarı bizim için çok önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından otelin açılışı yapıldı.









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