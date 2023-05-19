Van Gölü kıyısına inşa edilen 157 yatak kapasiteli otel hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü kıyısına inşa edilen 157 yatak kapasiteli otel hizmete açıldı

AA

Van Gölü kıyısına inşa edilen 157 yatak kapasiteli otel hizmete açıldı

VAN (AA) - Van'ın Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında yapımı tamamlanan Dedeman Van Resort & Aquapark Otel, törenle açıldı.

Otelde düzenlenen programda konuşan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, yüzünü geleceğe dönen bir Türk markası olarak ülkenin dört bir tarafında yatırım yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Büyüme yolcuğuna emin adımlarla devam edeceklerini belirten Dedeman, "Türkiye'nin 81 ilinde, Balkanlar ve Ortadoğu dahil farklı kıta ve ülkelerde Dedeman bayrağını dalgalandırmak en büyük arzumuz. Bu marka altında farklı konseptler sunan zincirimizi büyütmeye devam ediyoruz. Bulunduğumuz şehirleri uluslararası düzeyde tanıtmak ve bölge ekonomisine, istihdamına katkı sağlamak en önemli misyonumuz." diye konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak yerlerinden biri olan Van'ın çok daha büyük bir potansiyelinin olduğuna inandıklarını ifade eden Dedeman, şunları kaydetti:

"Van'ın uluslararası arenadaki tanıtımına destek olmak istiyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz otelimizle birlikte hizmete açık 24, sözleşmesi imzalanmış 14, imza aşamasında olan 15 olmak üzere 53 otelle 7 bin yatak kapasitesine ulaşacağımızı büyük bir mutlulukla sizlerle paylaşmak istiyorum. Van'ın Bodrum'u olarak nitelendirilen Edremit ilçesinde Van Gölü'nün hemen kenarında yer alan otelimiz 12 bin metrekarelik bir alan üzerinde mavi ve yeşilin buluştuğu bir ortamda tatil köyü konsepti ve yatay dizayn edilmiş mimarisiyle dikkat çekiyor. 157 yatak kapasiteli olacak."

AK Parti Van milletvekili Burhan Kayatürk ise "Van, her mevsim turist ağırlayabilecek potansiyelde. İran ve Irak çok yakın. Burası Avrupa ve Asya'nın kesiştiği bir noktada. Turizm potansiyeli çok yüksek. Bu anlamda yapılan bu yatırımı çok değerli buluyorum. Gelecek yıllarda buranın çok değerli bir turizm kenti olacağını düşünüyorum." dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say da Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini koruyarak modern dünyanın merkezlerinden biri haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kamu yatırımlarıyla birlikte özel yatırımlara önem verdiğini bildiren Say, Edremit'te istihdam sağlayacak herkesin yanında olduklarını vurguladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yatırımın kentin turizmi ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Van'ın tarihi ve kültürel değerlerini ayağa kaldırmak için çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Şevli, "Van sadece yaz turizmi için değil kış turizmi için de çok uygun şartlara sahip. İki kayak merkezimiz bulunuyor. İklim değişiklikleriyle beraber artık Türkiye'nin güneyinden, sıcak bölgelerinden insanlar yazın tatil yapmak için Van'a gelmeye başladı. Böyle otellerin açılması Van'ın bir kongre şehri olmasına da vesile olacak." dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da Van'ın dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu bildirerek, "Dedeman ailesinin bugün burada olmasının böyle bir karşılığı olduğuna inanıyorum. Van'ın İran turizmine yönelik bir başarı hikayesi var. 2015'ten bu yana Türkiye'nin en büyük alışveriş festivalini düzenliyoruz. Bu yıl hedefimiz bir milyon İranlı turisti şehrimizde ağırlamak. Yine Irak pazarı bizim için çok önemli." diye konuştu.

Konuşmaların ardından otelin açılışı yapıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da minik Betül'ün yaralı halde bulduğu arı şahini tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Van'da minik Betül'ün yaralı halde bulduğu arı şahini ...
Van'daki 19 Mayıs kutlamalarında askeri bando takımından konser
YEREL HABERLER Van'daki 19 Mayıs kutlamalarında askeri bando ...
Van'da 20. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği başladı
YEREL HABERLER Van'da 20. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları ...
Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık ...
Van'da "torbacı" operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'da "torbacı" operasyonlarında 19 şüpheli ...
Van'da çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Van'da çiftçilere 250 bin sebze fidesi dağıtıldı
Van'da "İnşaat Yapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı" açıldı
YEREL HABERLER Van'da "İnşaat Yapı ve Yenilenebilir Enerji Fuarı" ...
Edremit Belediye Başkanı Say'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Edremit Belediye Başkanı Say'dan 19 Mayıs Atatürk'ü ...
Başkale'de okullar arası kros yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Başkale'de okullar arası kros yarışması düzenlendi
İpekyolu Kaymakamı Aydın'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
YEREL HABERLER İpekyolu Kaymakamı Aydın'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, ...
Van Valisi Balcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Van Valisi Balcı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve ...
Van'da 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Van'da depremzede aileler bir araya geldi
YEREL HABERLER Van'da depremzede aileler bir araya geldi
Van'da 340 kilo toz esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 340 kilo toz esrar ele geçirildi
Van'da kırsal mahallelerde yollar yenileniyor
YEREL HABERLER Van'da kırsal mahallelerde yollar yenileniyor
Van'da 340 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 340 kilogram esrar ele geçirildi
Van'da 6 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne asker oldu
YEREL HABERLER Van'da 6 engelli genç üniforma giyip bir günlüğüne ...
Van'da 90 konutun temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Van'da 90 konutun temeli törenle atıldı
Muradiye Şelalesi'nin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenmesi
YEREL HABERLER Muradiye Şelalesi'nin "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ...
Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin yeni rotası oldu
YEREL HABERLER Van'da yıllar önce boşaltılan bölgeler doğaseverlerin ...
Van'da kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Van'da kalp krizi geçiren kişi, ambulans helikopterle ...
Van'da kalp krizi geçiren hastaya ambulans helikopterle sevk
YEREL HABERLER Van'da kalp krizi geçiren hastaya ambulans ...
Küreklerini alarak inci kefalleri için seferber oldular
YEREL HABERLER Küreklerini alarak inci kefalleri için seferber ...
İpekyolu Belediyesinin düzenlediği ses yarışması başladı
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinin düzenlediği ses yarışması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.