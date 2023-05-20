Van'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Güzeldere Geçidi yakınlarında İsmail K'nin kullandığı 31 Z 3646 plakalı beton mikseri, şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.