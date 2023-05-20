Van'da bir haftada 903 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Ölenler ve yaralılar var! Otomobil göle uçtu!

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VAN (AA) - Van'ın İran sınırında güvenlik güçlerince bir haftada 903 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, kentte düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 12-18 Mayıs tarihlerinde 903 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi, 83 göçmen de yakalandı.

Yılın başından bu yana sürdürülen çalışmalarda ise 40 bin 914 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi, 2 bin 450 göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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