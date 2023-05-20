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Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin 7'ncisini Van'da verdi

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü kapsamında "Dayanışma Konserleri"nin 7'ncisini Van'da gerçekleştirdi.

Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin 7'ncisini Van'da verdi

VAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Avrupa Günü kapsamında "Dayanışma Konserleri"nin 7'ncisini Van'da gerçekleştirdi.

Farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan koro, AB Türkiye Delegasyonunun desteği, Van Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde sahne aldı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, program öncesinde, 6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketin izlerini tek seferde silmenin mümkün olmadığını söyledi.

Yaraların kapanması için uzun bir yolculuk gerektiğini dile getiren Takva, şöyle konuştu:

"Bu yolda en büyük arkadaş sanattır. Kuşkusuz bu anlamlı buluşmada en büyük pay, yaşanan felaketlerde 7 kıymetli üyesini yitiren, bir çoğunun da enkazdan zor şartlarda kurtulan ve yeniden ayağa kalkarak yaralarını sarmaya çalışan Medeniyetler Korosu ailesine ait. Bu koca yürekli kahramanlar, tıpkı kadim şehir Hatay gibi yıkıldığı yerden yeniden dimdik ayağa kalkıp kendi yaralarını sarmakla birlikte, medeniyetler şehri Hatay'ı eski günlerine kavuşturma gayretiyle bugün buradalar. Değerli koro üyeleri, sizler yaralandınız bizler nefes alamadık. Sizler üşüdünüz, bizler titredik. Sizler ağladınız, bizlerin yürekleri parçalandı. Bugün buradaki tüm Vanlılar hatta bölgeden konuklarımız sizlerle kucaklaşmaya geldi."

Koro Şefi Yılmaz Özfırat ise Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Antakya Medeniyetler Korosu’nun bugüne kadar dünyada yaklaşık 2 binden fazla konser verdiğini ifade etti.

"Gittiği her yerde bir tek düşünceyi savunmuştur. İster Hıristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz." diyen Özfırat, şöyle devam etti:

"Bunu insanlara göstermeye çalışıyoruz. ‘Yaradılanı seviyorum yaradandan ötürü’ nokta, dediğiniz gün insan olacağız. Ama ‘o Kürt, o Türk, o Alevi, o Sünni’ dediğimiz sürece de kaybetmeye mahkumuz. İşte bu topluluk bunun böyle olmadığını göstermek için 2007’den beri faaliyetlerine devam ediyor."

Konuşmaların ardından koro, depremlerde hayatını kaybeden üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu, Ahmet Fehmi Ayaz ve yaşamını yitirenler anısına şarkılar seslendirdi.

Bazı şarkıların seslendirildiği sırada depremlerde zarar gören illerden görüntülerin yer aldığı slayt gösterisi dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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