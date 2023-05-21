Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Aile Destek Merkezini ziyaret etti

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VAN (AA) - Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Kaymakamlık bünyesinde açılan Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti.

İlçede kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve meslek edindirmek amacıyla kurulan ADEM'e gelen Kayabaşı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkezdeki filmografi, sedef kakma, kabak oyma, rölyef, ahşap yakma, keçe, halı dokuma, giyim, dikiş-nakış, tığ örgü, takı tasarım, hediyelik eşya ve okuma yazma kurslarında eğitim gören kadınlarla sohbet eden Kayabaşı, kursiyerlere başarı diledi.

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