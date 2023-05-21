Van Büyükşehir Belediyespor U16 Futbol Takımı yarı finale yükseldi

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VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyespor U16 Futbol Takımı, U16 Türkiye şampiyonasında yarı finale yükseldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van temsilcisi, Sivas'ta düzenlenen U16 Türkiye Şampiyonası 2. Kademe çeyrek final maçlarında da başarılı olarak son dört takım arasına girdi.



Çeyrek final maçlarını kazanan U-16 Futbol Takımının yarı finaldeki rakibi, yakın zamanda çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, Türkiye'de son 4 kulüp arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların şampiyonada Van'ı en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Sevinç, "Takım başarısının altında inanç ve azim yer alıyor. Spora ve sporcuya olan desteğinden dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı'ya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'e teşekkür ederim." dedi.

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