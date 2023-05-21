Van'da "2. Halk Koşusu" yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen halk koşusunda vatandaşlar dereceye girebilmek için mücadele etti.

Belediye tarafından Van-Hakkari kara yolunda düzenlenen yarışa 200 kadın ve erkek katıldı.

3 kilometrelik parkurda 2 kategoride düzenlenen yarışta, erkeklerde Aykut Turan birinci, Recep Demir ikinci ve Yunus Alan üçüncü oldu.

Kadınlarda Tuğba Özdemir birinci, Özlem Gündoğdu ikinci ve Sümeyye Yaman ise üçüncü oldu.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yarışmaya katılan 45 yaşındaki Ecevit Acar, koşuyu düzenleyenlere teşekkür ederek "Geçen yıl üçüncü oldum. Bu yıl da güzel bir etkinlik düzenlendi. Birinci olmak için mücadele ettim. Önemli olan burada olmaktı. Çok eğlendik." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.