Van'da "2. Halk Koşusu" yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da "2. Halk Koşusu" yapıldı

AA

Van'da "2. Halk Koşusu" yapıldı

VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen halk koşusunda vatandaşlar dereceye girebilmek için mücadele etti.

Belediye tarafından Van-Hakkari kara yolunda düzenlenen yarışa 200 kadın ve erkek katıldı.

3 kilometrelik parkurda 2 kategoride düzenlenen yarışta, erkeklerde Aykut Turan birinci, Recep Demir ikinci ve Yunus Alan üçüncü oldu.

Kadınlarda Tuğba Özdemir birinci, Özlem Gündoğdu ikinci ve Sümeyye Yaman ise üçüncü oldu.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yarışmaya katılan 45 yaşındaki Ecevit Acar, koşuyu düzenleyenlere teşekkür ederek "Geçen yıl üçüncü oldum. Bu yıl da güzel bir etkinlik düzenlendi. Birinci olmak için mücadele ettim. Önemli olan burada olmaktı. Çok eğlendik." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Büyükşehir Belediyespor U16 Futbol Takımı yarı finale yükseldi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyespor U16 Futbol Takımı yarı ...
Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Aile Destek Merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER Gürpınar Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Aile Destek ...
Van'da sağanak 
YEREL HABERLER Van'da sağanak 
Çocuk yaşta öğrendiği Urartu sanatını 42 yıldır atölyesinde yaşatıyor
YEREL HABERLER Çocuk yaşta öğrendiği Urartu sanatını 42 yıldır ...
Antakya Medeniyetler Korosu Van'da konser verdi
YEREL HABERLER Antakya Medeniyetler Korosu Van'da konser verdi
Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin 7'ncisini Van'da verdi
YEREL HABERLER Antakya Medeniyetler Korosu "Dayanışma Konserleri"nin ...
Van'da bir haftada 903 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
YEREL HABERLER Van'da bir haftada 903 düzensiz göçmenin ülkeye ...
Van'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Van'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Yolcu minibüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsü alev alev yandı
Başkale'ye canlı hayvan pazarı yapılıyor
YEREL HABERLER Başkale'ye canlı hayvan pazarı yapılıyor
Van'da bir yolcu minibüsü yandı
YEREL HABERLER Van'da bir yolcu minibüsü yandı
Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
YEREL HABERLER Van'da yüksek kesimlere kar yağdı
Van Gölü kıyısına inşa edilen 157 yatak kapasiteli otel hizmete açıldı
YEREL HABERLER Van Gölü kıyısına inşa edilen 157 yatak kapasiteli ...
Van'da minik Betül'ün yaralı halde bulduğu arı şahini tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Van'da minik Betül'ün yaralı halde bulduğu arı şahini ...
Van'daki 19 Mayıs kutlamalarında askeri bando takımından konser
YEREL HABERLER Van'daki 19 Mayıs kutlamalarında askeri bando ...
Van'da 20. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği başladı
YEREL HABERLER Van'da 20. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları ...
Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık tutuyor
YEREL HABERLER Van Müzesi binlerce ünik eseriyle geçmişe ışık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.