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VAN (AA) - Van'da geçen hafta 401 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-21 Mayıs'ta düzenlenen operasyonlarda 340 kilo 600 gram esrar ile 60 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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