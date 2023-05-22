Van'da kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon, kozmetik ve ilaç ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15-21 Mayıs'ta 5 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 810 paket sigara, 150 elektronik sigara, 614 ilaç ile 200 kozmetik ürünü ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.