Tarih ve doğa şehri Van ilkbaharda bir başka güzel

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VAN (AA) - EMRE ILIKAN - Tarihi kaleleri, gölü, doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Van, ilkbaharda konuklarına güzel manzaralar sunuyor.

Urartulardan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Van, asırlardır ayakta duran kaleler, kiliseler ve diğer tarihi yapılarıyla adeta bir açık hava müzesini andırıyor.

Van, Çavuştepe, Ayanis, Hoşap, Yoncatepe, Amik ve Anzaf kaleleri, Ulu Cami, Kızıl Minare, Abbasağa, Hüsrev Paşa gibi tarihi camileri ve başta Akdamar olmak üzere birçok kilise ve Selçuklu mezarlığıyla kültür ve inanç turizminde öne çıkan Van, son yıllarda yerli turistlerin yanı sıra birçok ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün eşsiz koyları ve adaları ile Keşiş Gölü, Muradiye Şelalesi ve Çatak ilçesindeki kanyonlar, ilkbaharda doğanın canlanması ve rengarenk çiçeklerin açmasıyla insanları cezbeden manzaraya bürünüyor.

Her yıl binlerce doğasever, yörede düzenlenen etkinliklere katılarak kentin saklı kalan güzelliklerini keşfediyor.

Günübirlik turlarla il merkezi ve ilçelere rotalarını çeviren doğaseverler, gruplar halinde tarihi yapıların ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanları geziyor, eşsiz manzarada fotoğraf çektiriyor.

Tarih ve doğa şehri Van, hızlandırılmış çekim tekniğiyle ilkbaharda görüntülendi.

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