Van'da 10 araç trafikten men edildi

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VAN (AA) - Van'da yüksek sesle müzik dinleyen, abartı egzoz kullanan ve kamu huzurunu bozan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 10 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 16-23 Mayıs'ta kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı, uygulamalar sırasında 3 bin 220 aracı kontrol etti.



Denetimlerde, 268 araç ve sürücüye yaptıkları ihlallerden dolayı idari para cezası uygulandı, 10 araç trafikten men edildi.

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