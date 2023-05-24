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Belediyenin spora kazandırdığı kızların başarısı, Van'da kız futbolcuların sayısını artırdı

AA

Belediyenin spora kazandırdığı kızların başarısı, Van'da kız futbolcuların sayısını artırdı

VAN (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU/NEVZAT UMUT UZEL - Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2 yıl önce kurulan kadın futbol takımına kazandırılan kızlar, elde ettikleri başarılarla hem 2 yıl üst üste play-off oynamaya hak kazandı hem de kulüp bünyesindeki kız futbolcuların sayısının 150'ye ulaşmasına ön ayak oldu.

Van'daki okullarda ve üniversitede seçmeler yaparak yetenekli kız sporcuları tespit eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, geçen yıl Vanlı 20 kızdan oluşan futbol takımı kurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi 20. Grup'ta mücadele eden Vanlı kızlar, antrenörleri eşliğinde yaptıkları antrenmanlarla kendilerini geliştirerek 2 yıl üst üste play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Elde ettikleri başarıyla kentte "kızlar futbol oynayamaz" algısını kıran sporculara aileler de destek vermeye başladı ve kent genelinde yapılan seçmelerle kulüp bünyesindeki kız futbolcuların sayısı 150'ye ulaştı.

Federasyon tarafından çekilecek kuranın ardından oynayacakları play-off müsabakaları için teknik sorumlu Ayhan Emre Öztürkçü ve antrenör Tuğba Sayın gözetiminde hazırlıklarını sürdüren sporcular, 2. Lig'e yükselerek kentte kadın futbolunun gelişmesine olan katkılarını artırmayı hedefliyor.


- "Ailelerin destekleri çok olumlu"

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç, 9 farklı branşta 1200 lisanslı sporcuyla 2018 yılından bu yana sporun içinde olduklarını söyledi.

Hedeflerinin çocukların, gençlerin en az bir spor branşıyla ilgilenmesini sağlamak olduğunu vurgulayan Sevinç, şöyle konuştu:

"Her branşın deneyimli eğitmenleriyle çocuklarımızı sporun içinde tutmaya çalışıyoruz. Kadın futbol takımımızla da kızların istendiği zaman en iyi başarılara imza atabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Kentte kadın futbolunu geliştirmek, daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Kulübümüz kurulduğu günden bu yana birçok branşta önemli başarılara imza attı. Kadın futbol takımımız da geçen sene 2. Lig yolunda play-off finallerinde mücadele etti. Bunu üst üste 2. kez başarıyoruz. Bu yıl da kızlarımız play-off müsabakalarına katılacak. Çıktığımız bu yolda desteklerini esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı ve Genel Sekreterimiz Mehmet Fatih Çelikel'e teşekkür ediyoruz. Sporun her alanında aynı inanç ve azimle yer almaya devam edeceğiz."

Antrenör Tuğba Sayın ise geçen yıl kurdukları takımın bu sürede başarılı bir grafik çizerek 2 yıl üst üste play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandığını belirtti.

Hedeflerinin 2. lige yükselerek yeni başarılara imza atmak olduğunu ifade eden Sayın, "Şu anda A takımda 30, kulüp bünyesinde ise 150 kız futbolcu bulunuyor. Kızlarımızın futbola çok büyük bir ilgisi var. Maçlarımız bittikten sonra gelip futbol oynamak isteyen, takıma katılmak isteyen kızlarımız çok var. Biz onlara ön ayak oluyoruz, destek veriyoruz. Kapımız herkese açık. Kadınların bu yönde ilgili olması bizi mutlu ediyor. Ailelerin destekleri çok olumlu, onlar da kızlarını sporda geliştirmek istiyorlar. Futbola ilgileri de var aynı zamanda. Onların da desteği çok oluyor bize." diye konuştu.


- "Ne zaman futbolcu olacağımın hayalini kuruyordum"

Takımın kaptanı Gülizar Öner ise ablasının da futbolcu olduğunu ve onu örnek alarak takıma katıldığını anlattı.

Geçen yıl futbola başladığını dile getiren Öner, "Futbolu çocukluğumdan beri oynuyordum. Okul seçmesini geçtikten sonra başladım ve bir daha da bırakmadım. Benim için çok güzel bir şey. Ablam maçlara giderken ben de ne zaman futbolcu olacağımın hayalini kuruyordum. Bir baktım rakip olmuşuz. Çok güzel bir duygu. Bölgede eskiden daha fazla sıkıntı vardı. Futbolcuyum dediğiniz zaman 'Aaa futbolcu musun?" derlerdi, şimdi söylediğimizde 'ne kadar güzel' diyorlar çünkü çok fazla yoğunlaştı. Ailem de bize destek çıktığı için çevresel sıkıntı yaşamadım. Hep öz güvenle çıktım sahaya. Öz güvenle futbolcu olduğumu söyledim her zaman." ifadelerini kullandı.


- "Ailelerimiz şimdi maçlarımızı izlemeye geliyor"

Futbolculardan Hayriye Tomris, abilerinin sürekli futbol oynadığını ve merakının böyle başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Önceden 'Kadınlar futbol oynamaz' diye bir algı vardı. Ben de hep oynardım ama mahallede laf ederlerdi. Ben oynamaya devam ettim ve Ayhan hocanın takımına katıldım. 4 yıl oynadım daha sonra Hakkari'ye gittim ve tekrar memleketime döndüm. Burada güzel başarılar elde ettim. Son maçımızı da kazanarak play-off bileti aldık. İnşallah 2. lige çıkacağız. Aileler ilk zamanlarda çok destek vermiyordu ama başarı elde ettikçe onlar da ön yargılarını kırdılar. Sıcak bakmaya başladılar. Şimdi maçlarımızı izlemeye geliyorlar. Hayalim Süper Lig'de oynamak ayrıca milli takımda yer alarak ülkemi temsil etmek."

Fatma Durak da "Futbolcu olma hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Ailem ilk başlarda 'erkek oyunudur' diye izin vermiyordu. Hocalarımız ailelerimizden izin almaya çalıştılar. Daha sonra ailem izin verdi. İkiz kardeşim var. O da futbola merak sardı. Başarılar elde ettiğimiz için ailelerimizin desteği arttı. Tribünlerde bizi izleyerek destek veriyorlar." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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