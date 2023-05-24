Van'da DEVA Partisi İl Başkanı Erdinç Peker ve bazı teşkilat üyeleri AK Parti'ye katıldı

VAN (AA) - Van'da DEVA Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan İl Başkanı Erdinç Peker ve bazı teşkilat üyelerine rozetleri takıldı.

Partilerinden istifa eden Peker, bazı ilçe başkanları ve üyelerin katılımı dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığında program düzenlendi.

Programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, siyasetin gerçeklik istediğini söyledi.

Gerçekliği olmayan siyasi mühendisliğinin toplum nazarında karşılığının bulunmadığını belirten Kayatürk, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'na baktığınızda tüm partilerin kitleleri birbirine yakındır. İslami hassasiyetleri var, aile değerlerine önem veriyorlar. Bunlar bir arada olabiliyorlar. Öbür tarafa baktığınızda birbirine zıt grupların bir araya geldiğini, liderlerinin bir arada olmak için her türlü çabayı göstermesine rağmen kitlelerini kavuşturamadıklarını çok net görüyoruz. Kardeşlerimiz bu gerçekliği görerek partimize katıldı. Bu katılımı çok anlamlı buluyoruz. Sıradan bir iş değil. Arkadaşlarımız Millet İttifakı'nın kimseye umut olmadığını gördü. Türkiye'nin tamamı da bunu görüyor."

Millet İttifakı'nın seçimi kazanmak için herkesi arkasına almaya çalıştığını söyleyen Kayatürk, "Seçimi kazanmak için kimilerine milletvekilliği verdiler. İşte 40 milletvekili vermek zorunda kaldılar. HDP gibi partilere de muhtemelen garaj amirliği, itfaiye eri, gece bekçiliği gibi birkaç söz verdiler. Bu seçimin en büyük kaybedeni HDP'dir." dedi.

Partisinden istifa eden Peker ise uzun soluklu bir seçim süreci yaşadıklarını belirterek partileri tarafından seçim sürecinde yalnız bırakıldıklarını ve başka partilerin ellerine mahkum edildiklerini ifade etti.

Emeklerinin karşılığı olarak kendilerine dayatılan tavrı asla kabul etmediklerini kaydeden Peker, "Biz yine de sabrettik ve sivrilen taraf olmak istemedik. Ülkemizi zarara sürükleyen bu yapının yanında durmayı kendimize kabul ettiremezdik. Şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar ardında kabul edilemez pazarlıklar yapan Millet İttifakı temsilcileri, bizi temsil edemez duruma geldi. Bir pazarlık yapmadan, sadece ülkemizin bekası için gerekli tüm çalışmaları yapacağımıza ve ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar Cumhurbaşkanı seçeceğimize söz veriyoruz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Emre Güray da katılımın hayırlı olmasını dileyerek 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Peker, ilçe başkanları ve üyelere rozet takıldı.





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