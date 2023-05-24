Van'da "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi" açıldı

CHP ile Zafer Partisi arasındaki protokolün detayları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

VAN (AA) - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesine oluşturulan "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi" açıldı.

Hastanenin İpekyolu ek binasında hizmet vermeye başlayan merkezin açılışına İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve birim amirleri katıldı.

Tosun, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavileri desteklediğini söyledi.

Hastanede bazı işlemlerin yarından itibaren başlayacağını belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Bu ünitenin kurulmasında emeği geçen başta başhekimliğimiz olmak üzere tüm personelimize teşekkür ediyorum. İnşallah Van halkının uzun süre yararlanabileceği, taleplerini karşılayabileceği bir merkez olur."

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde her türlü işlemin yapılması için çaba harcadıklarını ifade eden Başhekim Sarıkaya ise "Başka illere hasta sevki olmaması için gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok şükür bunda da büyük bir ilerleme kaydettik. Ünitemizin kurulması için yoğun çalışma yürüttük. Bugün açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Van halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.