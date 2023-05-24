Van'da "Türk Mutfağının İncisi: Van" paneli düzenlendi

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VAN (AA) - Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İl Kültür Müdürlüğünce "Türk Mutfağı" programı ile "Türk Mutfağının İncisi: Van" konulu panel düzenlendi.

Van Müzesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, bu yıl ikincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın hayırlar getirmesini diledi.



Ülkenin zengin bir mutfak kültürünün olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Bu kültürümüzün gelecek kuşaklara da aktarılması hususunda farkındalık oluşturmak, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenleniyor." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu ise dünya kültürel mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması kadar gastronominin de önem arz ettiğini ifade etti.

Uslu, "Geçmiş dönemlerden bugüne gelen ve birçok medeniyetin bize bıraktığı kültürel varlıkların dışında gastronomi kültürünü de ayakta tutmak, gelecek nesillere aktarmak ve buna sahip çıkmak birinci hedefimiz olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından akademisyenler Türk mutfağı ve Van'ın mutfak kültürüne ilişkin sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi.



Programın ardından katılımcılar Van kahvaltısı ve Van tatlıları sergisini gezdi, yöresel yemekleri tattı.

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