Van'da kadınlar belediye kurslarında seramik ve çini sanatını öğreniyor

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VAN (AA) - Van'da belediyenin açtığı kurslarda seramik ve çini sanatını öğrenen kadınlar, yaptıkları hediyelik eşyaları satarak gelir elde ediyor.

İpekyolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Berivan Kültür Merkezi'nde açılan kursa katılan kadınlar, flamingo, Van kedisi, inci kefali, fincan ve tabak gibi hediyelik eşyalar tasarlıyor.

Birbirinden farklı ürünler yaparak kendilerini geliştiren kadınlar hem meslek öğreniyor hem de satıştan elde ettikleri gelirle aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

El sanatları öğreticisi Selda Karaca, AA muhabirine, seramik ve çini sanatının yaşatılması için çalışma yaptıklarını söyledi.

Van'ın ilk ve tek seramik atölyesinde hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Burada 22 kadınla seramik ve çini üretimi yapıyoruz. Seramiklerimizde döküm aşamasından zırhlamasına ve fırınlanmasına kadar tüm işlemleri yapıyoruz. Van'a ait flamingoları, inci kefali, Van kedisi gibi sembolleri de sanatımızla buluşturuyoruz. Kursiyerlerimiz sanatı iyice kavradıktan sonra kendileri üretip aile bütçelerine katkı sağlayabiliyor. Özel siparişler alıyorlar. Buraya gelen kadın kursiyerin bütün malzemeleri İpekyolu Belediyesi tarafından karşılanıyor. Bu sanatın ev hanımlarıyla buluşturulması çok önemli."

Kursiyerlerden Özge Yalçın ise kursta seramik ve çini sanatını öğrendiklerini belirterek, "Seramik ve tasarladığımız flamingoları boyuyoruz. Keyifli ve eğlenceli bir iş. Hobi olarak da devam edilebilecek bir uygulama. Kursun açılmasına destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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