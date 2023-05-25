Van'da terör örgütü propagandası yapan 15 kişi gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden yaptığı propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarda 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, 15-25 Mayıs'ta terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden yaptığı propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.